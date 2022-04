குழந்தைகளுக்கான இசை ஆல்ப விருது வென்ற ஃபல்குனி ஷாவிற்கு மோடி வாழ்த்து

புது தில்லி: கிராமி விழாவில் சிறந்த குழந்தைகளுக்கான இசை ஆல்பத்திற்கான விருதை வென்ற ஃபல்குனி ஷாவிற்கு பிரதமர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

Congratulations to Falguni Shah on winning the award for the Best Children’s Music Album at the Grammys. Wishing her the very best for her future endeavours. @FaluMusic