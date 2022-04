மோடிக்கு அழகிய விநாயகரை பரிசளித்த தமிழிசை

புது தில்லி; பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு மிக அழகிய விநாயகர் சிலை ஒன்றை தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் இன்று பரிசளித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி மற்றும் தெலங்கானா நிர்வாகம் மற்றும் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள், மேம்பாடு குறித்து ஆலோசனை நடத்தும் வகையில் புது தில்லி சென்று பிரதமர் மோடியை இன்று சந்தித்தார் தமிழிசை சௌந்தரராஜன்.

Glad to have met Hon'ble @PMOIndia Shri.@narendramodi Ji at New Delhi.

Discussed on Puducherry & Telangana administration &status of various welfare schemes for the development of the regions according to GOI vision for future India.

Also submitted vision document for Puducherry. pic.twitter.com/LmYuch0Pcc