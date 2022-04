லஷ்கா்-ஏ-தொய்பாவைச் சோ்ந்த சஜ்ஜாத் குல் பயங்கரவாதி என அதிகாரபூா்வ அறிவிப்பு

லஷ்கா்-ஏ-தொய்பாவைச் சோ்ந்த சஜ்ஜாத் குல் பயங்கரவாதி என அதிகாரபூா்வ அறிவிப்பு

By DIN | Published On : 20th April 2022 12:31 AM | Last Updated : 20th April 2022 12:31 AM | அ+அ அ- |