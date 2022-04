காரை காணவில்லை: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் புகார்

புது தில்லி: தில்லி காங்கிரஸ் கட்சியின் துணைத் தலைவர் அபிஷேக் தத், தனது எஸ்யுவி காரை திருடுப்போனதாக காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

புது தில்லியில், ஜாங்புரா விரிவாக்கம் பகுதியில் அமைந்துள்ளது தனது வீட்டுக்கு அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்த கார், வெள்ளிக்கிழமை காலை திருடுப்போனதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து அவர் தனது சுட்டுரைப் பக்கத்திலும் குறிப்பிட்டுள்ளார். வெள்ளை நிற டோயடோ ஃபர்சூனர் கார், ஹரியாணாவின் பதிவெண் கொண்டது இன்று காலை காணாமல் போயிருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Dear .@CPDelhi .@DCPSEastDelhi my WHITE TYOTA Fortunator Hr 26 DE 7000 got stolen 1 hour back from Jangpura Extension , New Delhi.Plz flash the message