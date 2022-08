மாநிலங்களவைத் தோ்தலில் ரூ.25 கோடி லஞ்சத்தை நிராகரித்தேன்- ராஜஸ்தான் அமைச்சா் பேச்சு

மாநிலங்களவைத் தோ்தலில் ரூ.25 கோடி லஞ்சத்தை நிராகரித்தேன்- ராஜஸ்தான் அமைச்சா் பேச்சு

By DIN | Published On : 03rd August 2022 02:05 AM | Last Updated : 03rd August 2022 02:05 AM | அ+அ அ- |