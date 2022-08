மலைக் கோயிலுக்கு சிலைகளை எடுத்துச் செல்ல முஸ்லிம்கள் உதவிக்கரம்: மத நல்லிணக்கத்தை பறைசாற்றும் நிகழ்வு

By DIN | Published On : 06th August 2022 11:27 PM | Last Updated : 07th August 2022 07:32 AM | அ+அ அ- |