தில்லி முதல்வர் கேஜரிவாலுக்கு பிறந்தநாள்: பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

தில்லி முதல்வரும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான அரவிந்த் கேஜரிவாலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 'தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவாலுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். நல்ல அவர் உடல்நலத்துடன் நீண்ட நாள் வாழ பிரார்த்திக்கிறேன்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

பிரதமர் மோடியின் வாழ்த்துக்கு அரவிந்த் கேஜரிவால் நன்றி தெரிவித்து பதில் அளித்துள்ளார்.

Birthday greetings to Delhi Chief Minister Shri @ArvindKejriwal Ji. I pray for his long life and good health.