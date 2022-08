அன்புக்கு மிக்க நன்றி: சுற்றுப் பயணத்தின் முழு விடியோ வெளியிட்ட பிரதமர் மோடி 

புது தில்லி: குஜராத்தில் சுற்றுப் பயணத்தை நிறைவு செய்து தில்லி திரும்பிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தனது சொந்த மாநில மக்களின் அன்புக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார்.

குஜராத்தில் சுற்றுப் பயணம் செய்த பிரதமர் மோடி, தனது ஒட்டுமொத்த பயணத்தின் சிறிய விடியோ ஒன்றையும் டிவிட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார்.

குஜராத்தில் இந்த ஆண்டு இறுதியில் பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில், இம் மாநிலத்துக்கு இரண்டு நாள் பயணமாக சனிக்கிழமை வந்த பிரதமா் மோடி, கட்ச் மாவட்டத்தில் சுமாா் ரூ.4,400 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாா். புதிய திட்டங்களையும் தொடங்கி வைத்த அவா், பின்னா் ஒரு பேரணியில் பங்கேற்றுப் பேசினார்.

குஜராத்தில் இயற்கைப் பேரிடா்கள் ஏற்படும்போதெல்லாம் உள்நாட்டிலும் உலக அளவிலும் குஜராத்தின் நற்பெயரைக் கெடுக்க சதி நடக்கிறது. இம் மாநிலத்துக்கான முதலீடுகளைத் தடுக்க மீண்டும் மீண்டும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஆனால், அவற்றைப் புறக்கணித்துவிட்டு, குஜராத் புதிய வளா்ச்சிப் பாதையில் பயணிக்கிறது என்று கூறினார்.

Thank you Gujarat for the affection. Here are highlights from the programmes in Bhuj. pic.twitter.com/Myp4HCtlQg