யார் ராணுவத்தை அவமதிப்பது? பிரதமர் மோடிக்கு காங்கிரஸின் 7 கேள்விகள்

சீனப் படைகள் ஊடுருவல் குறித்து ராகுல்காந்தி தெரிவித்த கருத்துக்கு பாஜக தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் பிரதமர் மோடிக்கு காங்கிரஸ் 7 கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளது.

கடந்த சில தினங்களாக இந்திய எல்லைப் பகுதியான தவாங்கில் சீனப் படைகள் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தி வந்தன. இதுகுறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்த எதிர்க்கட்சிகள் கோரிய நிலையில் அதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

இதையும் படிக்க | மக்கள் பிரச்னைகளை தீர்த்து விட்டீர்களா? பாஜக தலைவருக்கு நடிகை ஷ்வரா பாஸ்கர் கேள்வி

இதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல் காந்தி சீனா போருக்கு தயாராகி வரும் நிலையில் மத்திய அரசு தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என விமர்சனம் தெரிவித்தார். இதற்கு பாஜக தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்ததுடன் ராகுல்காந்தி ராணுவத்தை அவமதிப்பதாக குற்றம்சாட்டினர்.

Don’t deflect, distract and divert by getting your drum beaters to attack a man who has walked 20-25 kms a day, listening to the pain, hope and aspirations of the people of India for the past 100 days. Jawaab Do, Pradhan Mantri @narendramodi pic.twitter.com/K2lVvWVv60