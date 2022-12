செண்டை வாசித்து திருமணத்தை கொண்டாடிய மணப்பெண்! வைரல் விடியோ

கேரளத்தில் மணப்பெண் ஒருவர் தனது திருமணத்தில் செண்டை மேளம் இசைத்து ஆடும் காணொலி இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகின்றது.

கேரளத்தில் உள்ள குருவாயூர் கோயிலில் நேற்று திருமண நிகழ்வு ஒன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில், கேரள பாரம்பரிய செண்டை மேளம் இசைக்கப்பட்ட போது, கலைஞர்களுடன் இணைந்து மணப்பெண்ணும் செண்டை மேளம் இசைத்தார்.

செண்டை இசைக் கலைஞரின் மகளான மணப்பெண், செண்டை இசைத்துக் கொண்டே ஆடும் காணொலியை சமூக ஊடகங்களில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பகிர்ந்து மணப்பெண்ணுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இணையத்தில் பகிரப்பட்டு வரும் காணொலியில், செண்டை இசைக்கும் மணப்பெண்ணுடன் மணமகனும், மணப்பெண்ணின் தந்தையும் இணைந்து இறுதியில் செண்டை கருவிகளை இசைத்ததை பல்வேறு தரப்பினர் பாராட்டி வருகின்றனர்.

A marriage function in guruvayoor temple today. The brides dad is Chendai master and the daughter plays it enthusiastically with her dad also joining at the end. The groom also seems to be participating. pic.twitter.com/VgoQbIhwhh