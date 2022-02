வேளாண் துறைக்கு ரூ. 1,32,513 கோடி ஒதுக்கீடு கடந்த ஆண்டை விட 4.5 சதவீதம் அதிகம்

By DIN | Published on : 02nd February 2022 12:35 AM | Last Updated : 02nd February 2022 12:35 AM | அ+அ அ- |