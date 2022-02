'நாங்கள் என்ன உடை அணிய வேண்டும் என்று கூறுவதை நிறுத்துங்கள்' - திரிணமூல் எம்.பி.

நாங்கள் என்ன உடை அணிய வேண்டும் என்று கூறுவதை நிறுத்துங்கள் என மேற்குவங்க திரிணமூல் எம்.பி. மஹுவா மொய்த்ரா தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் இந்து மாணவர்களின் எதிர்ப்பினால் முஸ்லிம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் அங்கு இரு தரப்பினரிடையே போராட்டம் வெடித்துள்ளது.

முஸ்லிம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வருவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்து மாணவ, மாணவியர் காவித்துண்டு அணிந்துவந்து போராட்டம் நடத்தினர். இதையடுத்து மூன்று நாள்களுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து, ஹிஜாப் விவகாரம் இந்திய அளவில் பேசப்படும் விவாதமாக மாறியுள்ளது. அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் ஹிஜாப் விவகாரம் குறித்து தங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மத்திய பாஜக அரசை தொடர்ந்து விமர்சித்து வரும் மேற்குவங்க திரிணமூல் எம்.பி. மஹுவா மொய்த்ரா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 'மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் பாஜக அரசுகளுக்கு: நாங்கள் என்ன அணிய வேண்டும் என்று கூறுவதை நிறுத்துங்கள். நாங்கள் அணிய விரும்புவதை நாங்கள் அணிவோம், நீங்கள் அதை பார்க்க விரும்பவில்லை என்றால், உங்கள் குகையை விட்டு வெளியே வராதீர்கள்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

BJP govts in state & centre: Stop telling us what to wear.



We Will Wear What We Want To Wear



Don’t leave your caves if you don’t like to see it.— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) February 9, 2022