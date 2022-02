கரோனாவால் இறந்த 1,616 சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு ரூ.808 கோடி நிதியுதவி: மத்திய அரசு தகவல்

கரோனாவால் இறந்த 1,616 சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு ரூ.808 கோடி நிதியுதவி: மத்திய அரசு தகவல்

By DIN | Published on : 09th February 2022 10:17 AM | Last Updated : 09th February 2022 10:17 AM | அ+அ அ- |