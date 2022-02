இதுவரை ஒரு கோடி சிறார்களுக்கு முழு தவணை தடுப்பூசி: மத்திய சுகாதாரத்துறை

நாட்டில் 15 -18 வயதுக்குள்பட்ட சிறார்கள் 1 கோடி பேர் முழுமையாக கரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் கரோனா தடுப்பூசி பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. இரண்டு தவணை தடுப்பூசி செலுத்திய முன்களப் பணியாளர்கள், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு முன்னெச்சரிக்கை தவணை கரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

அதுபோல, 15 -18 வயதுக்குள்பட்ட சிறார்களுக்கும் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், இந்தியாவில் நாட்டில் 15 -18 வயதுக்குள்பட்டவர்களில் முழுமையாக கரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 1 கோடியைத் தாண்டியுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தார். முன்னதாக, இதுவரை 5 கோடி சிறார்களுக்கு முதல் தவணை தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

இன்று காலை நிலவரப்படி, இந்தியாவில் இதுவரை 170.87 கோடி கரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

What a historic feat by Young India!



Over crore youngsters between 15-18 age group are now fully vaccinated against #COVID19



1 करोड़ से अधिक 15-18 आयुवर्ग के बच्चों को लगी कोविड वैक्सीन की दोनों डोज।#SabkoVaccineMuftVaccine pic.twitter.com/485aB83aJo— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 9, 2022