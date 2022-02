உ.பி.: முதல் கட்டத் தோ்தலில் 60% வாக்குப் பதிவு அமைதியாக நடைபெற்றது

உ.பி.: முதல் கட்டத் தோ்தலில் 60% வாக்குப் பதிவு அமைதியாக நடைபெற்றது

By DIN | Published on : 11th February 2022 12:00 AM | Last Updated : 11th February 2022 03:32 AM | அ+அ அ- |