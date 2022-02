திருமண வரவேற்பில் மயங்கி விழுந்து இறந்த மகள்; வேதனையிலும் பெற்றோர் செய்த புரட்சி

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலத்தில், திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியின் போது, மயங்கி விழுந்து மூளைச்சாவடைந்த மகளின் உடல் உறுப்புகளை தானமளிக்க முன்வந்த பெற்றோரின் செயலை, மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கே. சுதாகர் பாராட்டியுள்ளார்.

திருமணக் கனவுகளுடன், அந்த இனிய வைபவத்துக்காகக் காத்திருந்தவர் 26 வயது நிரம்பிய சைத்ரா. அந்த இனிய நாளும் வந்தது. திருமணக் கோலத்தில், மணமகனுடன், விருந்தினர்களை முக மலர்ச்சியுடன் வரவேற்று, புகைப்படங்களுக்கு சிரித்தபடி போஸ் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த மணமகள், திடீரென மயங்கி சரிந்தார்.

திருமண வீடே அதிர்ச்சிக்குள்ளானது. உடனடியாக மணமகள் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். ஆனால், அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் மூளைச்சாவடைந்துவிட்டதாகக் கூறிவிட்டார்.

கோலார் மாவட்டம் ஸ்ரீனிவாஸ்பூர் பகுதியில் இந்தத் துயர சம்பவம் நடந்துள்ளது. திருமண வீடே சோகத்தில் மூழ்கியது. தனது மகள், தங்களை விட்டுப் பிரிந்து கணவர் வீட்டுக்குச் செல்லப் போகிறார் என்பதையே தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்த பெற்றோருக்கு, மகள் ஒரேயடியாய் போய்விட்டாள் என்பதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியுமா. அவர்களைத் தேற்ற முடியாமல் உறவினர்கள் அல்லாடினர்.

இந்த நிலையிலும், தங்களது மகளின் மரணம் ஒரு முடிவாக இருக்கக் கூடாது, பல உயிர்களின் துவக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தனர். அதனால், தங்களது மூளைச்சாவடைந்த பெண்ணின் முக்கிய உடல் உறுப்புகளை தானமளிக்க முன் வந்தனர். சொல்லொணாத் துயரத்தில் இருந்த பெற்றோர் எடுத்த இந்த முடிவு பலரும் தங்களது ஆதரவையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொண்டனர்.

