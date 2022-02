கர்நாடகத்தில் 93% பேருக்கு 2வது டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது: கே.சுதாகர்

By DIN | Published on : 24th February 2022 04:46 PM | Last Updated : 24th February 2022 04:54 PM | அ+அ அ- |