முடி வெட்டும்போது தலையில் எச்சில் துப்பிய ஒப்பனையாளர்; காவல்துறை வழக்குப்பதிவு

கடந்த வாரம், மேற்கு உத்தரப் பிரதேசம் முசாபர்நகரில் முடி ஒப்பனை குறித்து பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. அதில், கலந்து கொண்ட முடி ஒப்பனையாளர் ஜாவேத் ஹபீப், பெண்ணின் முடியை எப்படி ஒப்பனை செய்வது என்பது குறித்து மாணவர்களுக்கு விளக்கி கொண்டிருந்தார். அப்போது, பெண்ணில் தலையில் அவர் எச்சிலை துப்பினார்.

இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பிய நிலையில், ஜாவேத்துக்கு எதிராக அப்பெண் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இதற்கு மத்தியில், பயிற்சி வகுப்பில் பெண்ணின் தலையில் அவர் எச்சில் துப்பிய விடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகிவருகிறது. அதில், "தண்ணீர் இல்லை எனில், எச்சிலை பயன்படுத்துங்கள்" என ஜாவேத் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

Jawed Habib’s spitting on the head has not gone down well. It’s unhygienic, unhealthy and puke worthy… pic.twitter.com/TPgkVEkCPM