வாகனத்தை நிறுத்துவதில் தகராறு; பெண்ணை சரமாரியாக தாக்கிய மருத்துவர்

மத்தியப் பிரதேசம் இந்தூரில் 4, 5 ஆண்கள் சேர்ந்து பெண்ணைத் தாக்கும் விடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதில் அப்பெண்ணைத் தாக்கும் நபர்களில் ஒருவர் மருத்துவர் என கூறப்படுகிறது. மருத்துவர் ஒருவர் பொது இடத்தில் இது போல நடந்துகொண்டுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

இந்த மருத்துவர் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனப் பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இந்தச் சம்பவம் கடந்த வியாழக்கிழமை மாலை பன்வர்குவான் பகுதியில் நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மருத்துவரும் அவருடன் இருந்த ஆண்களும் தள்ளுவண்டியில் காய்கறி வியாபாரம் செய்யும் அந்த பெண்ணை தாக்கி, வண்டியையும் கவிழ்த்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

Vegetable vendor in Indore,were beaten up mercilessly by a group of men.Witnesses say they asked a doctor to move his car that he had parked in front of their pushcart. Fuming over the argument,the doctor called his staff from his clinic and got the mother and son beaten up. pic.twitter.com/JoluHH67Lq