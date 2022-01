குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில் தமிழக ஊர்தி இடம்பெறாது: பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள்

புது தில்லி: ஜனவரி 26ஆம் தேதி புது தில்லியில் நடைபெறும் குடியரசு நாள் விழா அணிவகுப்பில் தமிழகம் சார்பில் அலங்கார ஊர்தி இடம்பெறாது என்று மத்திய அரசு சார்பில் திட்டவட்டமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குடியரசு நாள் விழா அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி குறித்து மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாக ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனம் இந்தத் தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

The requests from West Bengal and Tamil Nadu to reconsider the inclusion of their tableaux in the #RepublicDay parade cannot be revisited. They have been informed about the reasons (of their non- inclusion): Senior Defence Ministry officials