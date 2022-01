கல்லூரி முதல்வரை தாக்கிய பேராசிரியர்...வெளியான பரபரப்பு விடியோ

மத்தியப் பிரதேசம் உஜ்ஜைனியில் உள்ள ஒரு கல்லூரியின் முதல்வரை அதே கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணிபுரிந்துவருபவர் தாக்கியுள்ளார். பேராசிரியர் பாயந்து சென்று தாக்கும் விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகிவருகிறது.

காயப்படுத்தியது, மிரட்டல் விடுத்தது தகாத வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டியது என பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் துணை பேராசிரியர் பிரதீப் அலௌன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. உஜ்ஜைனியில் உள்ள நாகுலால் மாளவியா அரசு கல்லூரியில் இவர் பணிபுரிந்துவருகிறார்.

An assistant professor was booked for allegedly beating up principal of a Government College in Ujjain @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/egom5OIVjA