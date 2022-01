பிகார்: ராணுவ விமானம் விபத்து, விமானிகள் மீட்பு

பிகாரில் பயிற்சியின் போது ராணுவ விமானம் கீழே விழுந்து விபத்திற்குள்ளானது.

பிகார் மாநிலம் கயாவில் அமைந்துள்ள இந்திய ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி அகாடமியில் இன்று இரண்டு விமானிகள் இயக்கிச் சென்ற ராணுவ விமானம் திடீரென கீழே விழுந்து நொறுங்கியது.

இருப்பினும் , விமானிகள் இருவரும் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்பிழைத்தனர்.

இதுகுறித்து பிகார் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் இயக்குநர் பங்கஜீத் சஹா, ‘ போத் கயா பகுதியில் பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்காக விமானத்தை இயக்கியதும் சிறிது நேரத்தில் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததால் கீழே விழுந்தது. இருப்பினும் விமானத்தை ஓட்டிச் சென்ற 2 விமானிகளும் அருகே இருந்த கிராம மக்களால் காப்பாற்றப்பட்டனர்’ எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், கீழே விழுந்து நொறுங்கிய விமானத்தின் சில பாகங்களை கைப்பற்றிய பின் விபத்திற்கான காரணத்தைக் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

