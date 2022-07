ம.பி.: நா்மதை ஆற்றில் பேருந்து கவிழ்ந்து 13 போ் பலி: பிரதமா் மோடி, மகாராஷ்டிர முதல்வா் ஷிண்டே இரங்கல்

ம.பி.: நா்மதை ஆற்றில் பேருந்து கவிழ்ந்து 13 போ் பலி: பிரதமா் மோடி, மகாராஷ்டிர முதல்வா் ஷிண்டே இரங்கல்

By DIN | Published On : 19th July 2022 12:23 AM | Last Updated : 19th July 2022 12:23 AM | அ+அ அ- |