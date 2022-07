எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள் கொண்டாடி மகிழ ஒரு தகவல்

நாட்டின் பொதுத் துறை வங்கிகளில் முன்னிலை வகிக்கும் எஸ்பிஐ வங்கி, தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல்வேறு சேவைகளையும், வசதிகளையும் அவ்வப்போது அறிவித்து வருவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கும் தகவலைப் படித்தால் எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவார்கள்.

அதாவது, எஸ்பிஐ வங்கியில் கணக்கு வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள், தங்களது வங்கிக் கணக்கில் இருக்கும் தொகை மற்றும் மினி ஸ்டேட்மென்ட் போன்றவற்றை வாட்ஸ்ஆப் மூலமே பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதுதான்.

