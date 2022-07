மாநில அரசின் கடனில் நிறுவனங்களின் கடனை சோ்க்க வேண்டாம்: மத்திய நிதியமைச்சருக்கு கேரளம் வேண்டுகோள்

மாநில அரசின் கடனில் நிறுவனங்களின் கடனை சோ்க்க வேண்டாம்: மத்திய நிதியமைச்சருக்கு கேரளம் வேண்டுகோள்

By DIN | Published On : 27th July 2022 12:59 AM | Last Updated : 27th July 2022 12:59 AM | அ+அ அ- |