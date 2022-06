தடுப்புச் சட்ட அதிகாரங்கள் விதிவிலக்கானவை; வழக்கமான நடவடிக்கையாக பயன்படுத்த முடியாது: உச்சநீதிமன்றம்

26th June 2022