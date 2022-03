உக்ரைன் போர்: ஒவ்வொரு நிமிடமும் விலை மதிப்புமிக்கது; ராகுல் காந்தி

உக்ரைனில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்க இன்னும் சிறந்த திட்டமிடல் தேவை என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதல் 6-வது நாளாக தொடர்ந்து வரும் நிலையில், ரஷிய படைகள் ஆக்ரோஷமான தாக்குதலுடன் வேகமாக முன்னேறி வருகின்றன.

ஏற்கெனவே தலைநகர் கீவ் நகருக்குள் நுழைந்துள்ள ரஷிய ராணுவத்தினர் அரசு கட்டடங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி வரும் சூழலில், இரண்டாவது பெரிய நகரான கார்கிவ்வின் மீதும் ரஷியப் போர் விமானங்கள் சக்தி வாய்ந்த குண்டுகளை வீசி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கார்கிவ் பகுதியில் ஏற்பட்ட குண்டுவெடிப்பில் சிக்கி இந்திய மாணவர் பலியானது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பலியான மாணவருக்கு பலரும் அஞ்சலி தெரிவித்து வருகிற நிலையில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, ‘உக்ரைனில் இந்திய மாணவர் நவீன் உயிரிழந்த வேதனையான செய்தியை அறிந்தேன். அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும், நண்பர்களுக்கும் இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீட்புப் நடவடிக்கைகளில் இந்திய அரசு இன்னும் சிறந்த திட்டமிடலுடன் செயலாற்ற வேண்டும். ஒவ்வொரு நிமிடமும் விலைமதிப்புமிக்கது’ எனத் தெரிவித்தார்.

