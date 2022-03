உக்ரைனிலிருந்து செல்ல நண்பர்களுடன் தாயகம் திரும்புவோர்

காஸியாபாத்: உக்ரைன் மீது ரஷியா போர் தொடுத்திருக்கும் நிலையில், அந்நாட்டில் சிக்கித் தவிப்போரை தாயகம் கொண்டு வரும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனிடையே, தங்களுடன் வளர்ப்புப் பிராணிகளையும் விமானத்தில் ஏற்றிக் கொண்டு வரும் இந்தியர்களையும் பார்க்க முடிகிறது.

வேலைக்காகவோ, படிப்புக்காகவோ உக்ரைன் சென்றிருக்கும் இந்தியர்கள், அங்கு ஆசை ஆசையாக வளர்த்த வளர்ப்புப் பிராணிகளை பிரிய மனமில்லாமல், அவற்றையும் சேர்த்து அணைத்தபடி விமானத்துக்குள் நுழைவோரையும் பார்க்க முடிகிறது.

Some of the evacuees brought their four legged best friends as well.



Good to have all of our #IndianStudents aboard on the @IAF_MCC C-17 Globemaster ready to return to the safety of our motherland.#OperationGanga #NoIndianLeftBehind@PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/XprDh0p57K