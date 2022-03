விபத்தை தவிர்க்க ரயிலை கைகளால் தள்ளிய பயணிகள்...உத்தரப் பிரதேசத்தில் சுவாரஸ்யம்

சஹரன்பூரிலிருந்து தில்லி செல்லும் பயணிகள் ரயில்

உத்தரப் பிரதேசம் தௌராலா ரயில் நிலையத்தில் நின்றுக் கொண்டிருந்தது. அப்போது, என்ஜினிலும் இரண்டு ரயில் பெட்டிகளிலும் தீ பிடித்து கொண்டது.

#WATCH | Uttar Pradesh: Fire broke out in engine & two compartments of a Saharanpur-Delhi train, at Daurala railway station near Meerut.



Passengers push the train in a bid to separate the rest of the compartments from the engine and two compartments on which the fire broke out. pic.twitter.com/Vp2sCcLFsd