நீட் தேர்வால் மாணவர்களின் கனவுகள் வீணாகின்றன: குமாரசாமி

நீட் தேர்வால் மாணவர் கனவுகள் நசுக்கப்படுகின்றன என்று கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் எச்.டி. குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் போரில் கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவ மாணவர் நவீன் உயிரிழந்த நிலையில் அவரது உடல் இன்று தாயகத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது.

இது தொடர்பாக சுட்டுரையில் பதிவிட்டுள்ள குமாரசாமி, நீட் தேர்வுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தால்தான் கர்நாடக மாணவர் நவீன் ஆத்மா சாந்தியடையும்.

இந்தியாவில் நீட் தேர்வால் மருத்துவப் படிப்பு கனவு நசுக்கப்பட்டு வெளிநாட்டில் சென்று படித்தபோதுதான் நவீன் உயிரிழந்தார்.

நீட் தேர்வால் இந்திய நாட்டில் பல மாணவர்களின் மருத்துவ படிப்புக்கான கனவுகள் நசுக்கப்படுகின்றன என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

NEET has to stop. For, it will stop death of poor children. Governments shouldn’t deceive children through their sugar quoted statements. This is my demand. 7/7#StopNEET#SaveKarnatakaStudents