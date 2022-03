கனவுக்காக தினமும் இரவில் 10 கிமீ தூரம் ஓடும் இளைஞர்: ஒரு நெகிழ்ச்சிக் கதை!

உ.பி.யில் 19 வயது இளைஞர், தன் பணியிடத்திலிருந்து வீட்டுக்கு தினமும் இரவில் 10 கி.மீ தூரம் ஓடும் விடியோ இணையத்தில் வைரலாகி மக்களின் மனங்களை வென்றுள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நொய்டா பகுதியில் வசித்துவருகிறார் பிரதீப் மெஹ்ரா என்ற 19 வயது இளைஞர். குடும்ப வறுமை காரணமாக நொய்டா செக்டார் 16ல் உள்ள மெக் டொனல்டு கடையில் வேலை செய்து வருகிறார்.

இவர் தினமும் இரவு வேலை முடிந்ததும், தான் வேலை செய்யும் இடத்தில் இருந்து வீட்டிற்கு 10 கிமீ தூரம் ஓடுவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார்.

இதைக் கவனித்து வந்த ஒருவர், இளைஞர் ஓடுவதை விடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த விடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

ராணுவத்தில் சேர்வதே தன்னுடைய இலக்கு என்றும் பயிற்சி எடுக்க நேரமில்லாததால் தினமும் இரவில் 10 கிமீ ஓடுவதாகவும் பிரதீப் கூறிய பிறகு, சமூக வலைத்தளங்களில் பலரது பாராட்டினைப் பெற்று வருகிறார். மேலும் அவருக்கு உதவிகளும் குவிந்து வருகின்றன.

சமூக ஊடகங்களில் விடீயோ வைரலான பிறகு பல செய்தி நிறுவனங்களும் அவரை பேட்டி எடுத்து வருகின்றன.

This morning @atulkasbekar took my address and with in few hours , a @PUMA sports kit with Running shoes, Apparels, backpack , socks was there at my door step for #PradeepMehra and with in no time we delivered it to him.



Love you Atul

love you Tweeple

Thanks #Puma pic.twitter.com/MZws0nBd8L