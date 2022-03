புகைப்படம் எடுத்து அசத்திய தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள்: ஆப்பிள் சிஇஓ பாராட்டு

ஐபோன் 13 மினி மூலம் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களால் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் அனைவரின் மனதையும் கவர்ந்துள்ளது. இந்நிலையில், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அலுவலர் டிம் குக் அவர்களை வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். எழும்பூர் அருங்காட்சியகத்தில் இந்த புகைப்படங்கள் காட்சிப்படுத்தப்படவுள்ளது.

சமூகத்தின் வாழ்வியலை புகைப்படத்தில் அப்படியே பிரதிபலித்துள்ளதாக புகைப்படம் எடுத்த தமிழ்நாட்டு மாணவர்களை டிம் குக் பாராட்டியுள்ளார். 'எ லேண்ட் ஆப் ஸ்டோரிஸ்' என்ற பெயரில் வைக்கப்படவுள்ள புகைப்பட கண்காட்சிக்கு தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் எடுத்த புகைப்படம் தேர்வாகியுள்ளது.

இதுகுறித்து டிம் குக் ட்விட்டர் பக்கத்தில், "தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 40 மாணவர்கள் சமூகத்தின் வாழ்வியலை அப்படியே பிரதிபலிக்கும் புகைப்படத்தை ஐபோன் 13 மினி மூலம் எடுத்துள்ளனர். வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க எழும்பூர் அருங்காட்சியகத்தில் மாணவர் கண்காட்சியில் அவர்களின் படைப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன" என பதிவிட்டுள்ளார். இந்த பதிவோடு மாணவர்கள் எடுத்த இரண்டு புகைப்படங்களை அவர் இணைத்துள்ளார்.

Forty high school students from Tamil Nadu, India captured the vibrance of their communities on iPhone 13 mini. Now their work is featured in the student showcase at the historic Egmore Museum for the Chennai Photo Biennale. #ShotOniPhone https://t.co/t0DhNYWGvm pic.twitter.com/I30DTwZkbT