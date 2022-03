'மோடி ஸ்டோரி': பிரதமர் மோடியைப் பற்றி மனம் திறக்கும் பிரபலங்கள்

பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் பயணித்தவர்கள், சந்தித்தவர்கள் அவருடனான தங்களது வாழ்க்கை அனுபவங்களை பகிர்ந்து, மற்றவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் ஒரு இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

மோடி ஸ்டோரி (modistory.in) இணையதளத்தில், ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற நீரஜ் சோப்ரா உள்ளிட்டோர், பிரதமர் மோடியுடனான தங்களது சந்திப்பு அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர்.

இந்த இணையதளத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஏராளமான புகைப்படங்களும், அவரை சந்தித்தவர்களின் அனுபவங்களும் பகிரப்பட்டுள்ளன.

MODI STORY, a volunteer driven initiative brings together inspiring moments from PM @narendramodi's life, as narrated by his co-travellers.



Officially launched by Smt Sumitra Gandhi Kulkarni, granddaughter of Mahatma Gandhi.



Visit: https://t.co/2HrqAGQ9HI

Follow: @themodistory pic.twitter.com/v1GZrMg5Yz