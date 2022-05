மத்திய அரசு மூலமே இலங்கைக்கு உதவி: முதல்வா் ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் கடிதம்

By DIN | Published On : 02nd May 2022 12:18 AM | Last Updated : 02nd May 2022 04:40 AM | அ+அ அ- |