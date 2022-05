இந்தியாவில் 40.7 லட்சம் போ் கரோனாவுக்கு பலி: உலக சுகாதார அமைப்பின் தரவு கணக்கிடும் முறைக்கு எதிா்ப்பு

இந்தியாவில் 40.7 லட்சம் போ் கரோனாவுக்கு பலி: உலக சுகாதார அமைப்பின் தரவு கணக்கிடும் முறைக்கு எதிா்ப்பு

By DIN | Published On : 06th May 2022 02:42 AM | Last Updated : 06th May 2022 02:42 AM | அ+அ அ- |