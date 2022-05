மனதின் குரல்: பிரதமர் என்ன பேச வேண்டும் என்று கருத்துச்சொல்ல ஒரு வாய்ப்பு

புது தில்லி: மே 29-ந் தேதி ஒலிபரப்பாக உள்ள மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு கருத்துகளை பகிர்ந்துகொள்ளுமாறு நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

வரும் 29-ந் தேதி ஒலிபரப்பாக உள்ள மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் தனது உரையில் இடபெறவேண்டிய உள்ளீடுகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரவேற்றுள்ளார்.

I invite you all to share your inputs for this month’s #MannKiBaat, which will take place on the 29th. I look forward to your comments on the NaMo App and MyGov. You can also record your message on 1800-11-7800. https://t.co/eKdvf231bi