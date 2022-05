தாலி கட்டும் நேரத்தில் மணமகள் எடுத்த விபரீத முடிவு; மயங்கி விழுந்த மணமகன்

பொதுவாக திருமண வைபவங்கள் தொடர்பாக புகைப்படங்கள் விடியோக்களை அவர்களது உற்றார், உறவினர்கள் அவ்வப்போது பார்த்து மகிழ்வது வழக்கம். ஆனால், திருமண வைபத்தின்போது நிகழும் சம்பவங்கள், அந்த விடியோக்களை சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக்கி விடுவதுதான் சோகம்.

ஒடிசா மாநிலம் பாலசோர் மாவட்டத்தில், ரேமு என்ற கிராமத்தில் கடந்த 13ஆம் தேதி நடந்த திருமண வைபவத்தில் நிகழ்ந்த சம்பவம்தான் தற்போது அதிகம் பேரால் பகிரப்பட்டும், பார்க்கப்பட்டும் வருகிறது.

In a shocking incident from Odisha, a Bride took off her bangles while the rituals were going on. This act of the Bride put everyone in shock and the groom fainted. If this act has been done by the Groom he and his family must had been behind bar on Dowry charges by now#Dhaakad pic.twitter.com/6E79APVmZs