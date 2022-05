'அந்த நாய் எங்கே செல்லும்?' ஐஏஎஸ் தம்பதிகள் இடமாற்றம்: வெடிக்கும் மீம்ஸ்

தில்லியில் பணியாற்றி வந்த ஐஏஎஸ் தம்பதி, வளர்ப்பு நாயை நடைப்பயணம் அழைத்துச் செல்ல தங்களது அதிகாரத்தை தவறாகப் பயன்படுத்திய விவகாரத்தில், இருவரும் இருவேறு ஊர்களுக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இதனால், அந்த நாய் எங்கே செல்லும் என்று சமூக வலைத்தளத்தில் மீம்ஸ்களும் விமரிசனங்களும் கருத்துகளும் பரவி வருகிறது.

தில்லி வருவாய்த் துறை முதன்மைச் செயலாளர் சஞ்சீவ் கிர்வார் லடாக் பகுதிக்கும், அவரது மனைவி ரிங்கு டக்கா அருணாச்சலப் பிரதேசத்துக்கும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தில்லி அரசுக்குச் சொந்தமான தியாகராஜர் விளையாட்டரங்கத்தை, மிக விரைவாக மூடுமாறு உத்தரவிட்டு, அதில் பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்த வீரர்களை வெளியே அனுப்பிவிட்டு, சஞ்சீவ் கிர்வார் - ரிங்கு டக்கா தம்பதி தங்களது வளர்ப்பு நாயுடன் நடைப்பயணம் சென்றனர்.

இது குறித்து தகவல் சமூக வலைத்தளத்தில் பரவியதையடுத்து உடனடியாக இருவரும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

இதற்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வரும் நிலையில், அவர்களைப் பற்றிய மீம்களும் அதிகமாக வைரலாகி வருகிறது.

