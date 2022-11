வாக்காளரின் மரணத்துக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் தேர்தல் ஆணையம்: யார் அவர்?

இந்தியாவின் முதல் வாக்காளர் என்று அறியப்படும் ஷியாம் சரன் நேகி, சனிக்கிழமை காலை உடல்நலக் குறைவால் காலமானார். அவருக்கு சுமார் 100 வயது என்று கூறப்படுகிறது.

முன்னதாக, மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு, அஞ்சல் வாக்கு முறையில் நவம்பர் 3ஆம் தேதி தனது வாக்கினை அவர் செலுத்திவிட்டதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

Not just first voter of Independent India,but a man with exceptional faith in #democracy.



ECI mourns the demise of Shri Shyam Saran Negi. We are eternally grateful for his service to the Nation. https://t.co/IdmJFXXhFf