புதிய யுக்தியை கையாள்கிறதா பாஜக? குஜராத்தில் மேலும் ஒரு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ராஜிநாமா

ஆமதாபாத்: குஜராத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த எம்எல்ஏ பாவேஷ் கத்தாரா பதவி விலகினாா். அவா் இன்றே பாஜகவில் இணைவார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த இரண்டு நாள்களில் மட்டும் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகும் மூன்றாவது எம்எல்ஏவாக இவர் உள்ளார்.

குஜராத் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு, பாஜக, இறுதிக்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலைத் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிலையில், இவர் புதன்கிழமை இரவு, தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Gujarat @INCIndia MLA Bhavesh Katara tenders resignation from Assembly.



Another tribal leader joining @BJP4India.@RahulGandhi truly has some motivating skills! pic.twitter.com/7M9xLiccWk