சமஸ்கிருதத்தில் கிரிக்கெட் வர்ணனை: பிரதமர் மோடி பாராட்டு

சமஸ்கிருதத்தில் கிரிக்கெட் வர்ணனைக்கான முயற்சிகளைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டியுள்ளார்.

காசியில் இதேபோன்ற முயற்சியைப் பகிர்ந்து கொண்ட அவர் தனது மனதின் குரல் இணைப்பையும் பகிர்ந்துள்ளார்.

குடிமகன் ஒருவரின் ட்விட்டர் பதிவை மேற்கோள்காட்டி, பிரதமர் ட்விட்டர் பக்க பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

This is heartening to see…Congrats to those undertaking this effort.



During one of the #MannKiBaat programmes last year I had shared a similar effort in Kashi. Sharing that as well.