நடைப்பயணத்துக்கு இடையே ராகுல் பகிர்ந்து கொண்ட சுவாரஸ்யம்

கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீா் வரையில் 3,750 கி.மீ. பயண இலக்குடன் ராகுல் காந்தி தலைமையில் நடந்து வரும் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்துக்கு இடையே, ராகுல் ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலை பகிர்ந்து கொண்டார்.

ராகுல் காந்தி தலைமையில் நடைபெற்று வரும் ஒற்றுமை நடைப்பயணம் தொடர்பான செய்திகளும் புகைப்படங்களும் ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இதையும் படிக்க.. ஜெயலலிதாவை காப்பாற்றியிருக்கலாம்: அதிர்ச்சிதரும் தகவல் வெளியானது

அந்த வகையில், ராகுல் நடைப்பயணத்துக்கு இடையே, சற்று ஓய்வு எடுத்தபோது, அங்கிருந்தவர்களுடன் உரையாடி மகிழ்ந்தார். அந்த விடியோவும் வைரலாகி வருகிறது.

அதாவது, கூட்டத்திலிருந்த ஒருவர், இந்த நடைப்பயணத்தின் போது சருமம் கருப்பாகாமல் இருக்க நீங்கள் எந்த வகையான சன்ஸ்க்ரீன் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

Yes or no to sunscreen?

Best moments so far?

Break time means family time?



Listen to this heart to heart between @RahulGandhi and fellow Bharat Yatris#BharatJodoYatrahttps://t.co/QR2y2lk9zX