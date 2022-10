செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் 30 லட்சம் அரசு அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சியளிக்கப்படும்: மத்திய அமைச்சர்

By DIN | Published On : 21st October 2022 08:37 PM | Last Updated : 21st October 2022 08:37 PM | அ+அ அ- |