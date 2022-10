இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு

ஜிஎஸ்எல்வி எம்-3 ராக்கெட் மூலம் செயற்கைக்கோள்களை வெற்றிகரமாக விண்ணுக்குச் செலுத்திய இஸ்ரோ குழுவினருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக சுட்டுரையில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் மோடி, ஜிஎஸ்எல்வி எம்-3 ராக்கெட்டின் மேம்பட்ட வடிவமான எல்எம்வி -3 மூலம் 36 செயற்கைக்கோள்களை வெற்றிகரமாக விண்ணுக்கு செலுத்திய நியூஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெட், இஸ்ரோவிற்கு வாழ்த்துகள். உள்நாட்டு தயாரிப்பை வெளிக்காட்டும் எல்எம்வி -3, ராக்கெட்டை விண்வெளிக்கு செலுத்தும் சர்வதேச தொழில் போட்டியில் இந்தியாவை மேம்படுத்தும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Congratulations @NSIL_India @INSPACeIND @ISRO on the successful launch of our heaviest launch vehicle LVM3 with 36 OneWeb satellites meant for global connectivity. LVM3 exemplifies Atmanirbharta & enhances India’s competitive edge in the global commercial launch service market.