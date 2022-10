இந்தியாவின் பசுமைக் குடில் வாயு வெளியேற்றம் உலகின் சராசரியைவிட குறைவு: ஐ.நா. சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின் அறிக்கையில் தகவல்

By DIN | Published On : 28th October 2022 12:00 AM | Last Updated : 28th October 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |