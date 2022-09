பத்மஸ்ரீ  கமலா பூஜாரி மருத்துவமனைக்குள் நடனமாட கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாரா..?

புவனேஸ்வர்: பத்மஸ்ரீ கமலா பூஜாரியை கட்டாக்கில் உள்ள மருத்துவமனைக்குள் டிஸ்சார்ஜ் ஆவதற்கு முன்பு நடனமாட வற்புறுத்திய சமூக சேவகர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஒடிசாவில் உள்ள பராஜா பழங்குடியினர் சமூகத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவித்ததற்காகவும், நெல் உள்ளிட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட பயிர்களின் நாட்டு விதைகளைப் பாதுகாத்ததற்காகவும் 2019 ஆம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற கமலா பூஜாரி, சிறுநீரகக் கோளாறு காரணமாக கட்டாக்கில் உள்ள எஸ்சிபி மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்டார்.

அவர் விரைவில் குணமடைய முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார்.

பத்மஸ்ரீ கமலா பூஜாரியின் உடல்நிலையை அறிய ஆட்சியர் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு மருத்துவமனைக்கு நேரில் வருகை தந்து கேட்டறிந்தனர்.

இந்த நிலையில் கமலா பூஜாரியின் உடல்நிலை மோசமடைந்ததை அடுத்து மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு (ஐசியு) மாற்றப்பட்டார். அப்போது, அவரை பார்க்க வந்த சமூக சேவகர் மம்தா பெஹரா, வயதானவர் என்றும் பாராமல் நடனமாடுமாறு வலியுறுத்தியுள்ளார். தொடர் வற்புறுத்தலை அடுத்து அவரும் நடனமாடியுள்ளார். அவருடன் மம்தா பெஹராவும் நடனமாடியுள்ளார். இந்த காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானதை அடுத்து இந்த சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.

இதுகுறித்து கமலா பூஜாரி கோராபுட் மாவட்டத்தில் உள்ள தொலைக்காட்சி சேனல்களிடம் கூறியதாவது:

“நான் ஒருபோதும் நடனமாட விரும்பவில்லை, ஆனால் அதைச் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. நான் பலமுறை மறுத்தேன், ஆனால் அவர் (மம்தா பெஹெரா) கேட்கவில்லை. அப்போது நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் சோர்வாக இருந்ததாக, ” கூறினேன் என்று கூறினார்.

திங்கள்கிழமை அவர் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவதற்கு முன்னதாக இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

Collector & DM visited SCB Medical College today to ascertain the health conditions of Padmashree Kamala Pujari and interacted with her & discussed with attending doctors. Dr Abinash Rout, AO of SCB was present during this visit. pic.twitter.com/qedUbcgOtg