மோடியின் புகைப்படத்தைத்தானே கேட்டீர்கள்.. சிலிண்டரில் ஒட்டி நிர்மலா சீதாராமனுக்கு பதிலடி

ஹைதராபாத்: மத்திய அரசு அதிக மானியம் கொடுக்கும் போது, நியாயவிலைக் கடைகளில் பிரதமர் மோடியின் புகைப்படம் இல்லாதது ஏன் என்று கேள்வி கேட்ட நிர்மலா சீதாராமனுக்கு தெலங்கானா ராஷ்ட்டிரிய சமிதி கட்சியினர் சரியான பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.

தெலங்கானா சென்றிருந்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், நியாயவிலைக் கடைகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் புகைப்படம் ஏன் வைக்கப்படவில்லை என்று காமாரெட்டி மாவட்ட ஆட்சியரை கடிந்து கொண்டுள்ளார்.

நேற்று தெலங்கானா சென்றிருந்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் பயணம் தொடர்பான பல செய்திகள் வெளியாகிக் கொண்டே இருக்கும் நிலையில், நியாயவிலைக் கடையில் பிரதமர் மோடியின் புகைப்படம் ஏன் இல்லை என்று கேட்டு மாவட்ட ஆட்சியரை அவர் கடிந்துகொண்ட சம்பவம் தற்போது செய்தியாகியிருக்கிறது. விடியோவும் வைரலாகி வருகிறது.

You wanted pictures of Modi ji ,

