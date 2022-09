வீட்டை விட்டு ஓடிய யூடியூபர்: விடியோ வெளியிட்டு மகளைக் கண்டுபிடித்த பெற்றோர்

பெற்றோர் திட்டியதால், வீட்டை விட்டு ஒடிய யூடியூபரான பிஸ்தான் காவ்யா என்று அறியப்படும் மகளை, அதே யூடியூப்பில் விடியோ வெளியிட்டு பெற்றோர் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

தங்களது மகளைக் காணவில்லை என்று பெற்றோர் கதவி அழும் விடியோ யூடியூப்பில் வெளியாகி வைரலான நிலையில், மத்தியப் பிரதேசத்தில் ஒரு ரயிலில் இருந்த காவ்யா கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.

Missing from Aurangabad (Maharashtra) since Sep 9, 16-years-old popular YouTuber Kavya Yadav was tracked in sleeper coach of Gorakhpur bound Kushinagar Express train in Itarsi (MP). She was reunited with parents on Saturday night. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/WUXj87mb4b