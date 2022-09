பூஞ்சில் பேருந்து கவிழ்ந்து விழுந்ததில் 11 பேர் பலி: ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு 

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் பூஞ்ச் ​​மாவட்டத்தில் பேருந்து ஆழமான பள்ளத்தில் விழுந்ததில்11 பேர் பலியாகினர் மற்றும் 8 பேர் காயமடைந்தனர். விபத்தில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என துணைநிலை ஆளுநர் இரங்கல் மனோஜ் சின்ஹா ​​தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் பூஞ்ச் ​​மாவட்டம் சாவ்ஜியன் பகுதியில் இருந்து மண்டிக்கு சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து ஒன்று திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஆழமான பள்ளத்தில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இதில், 11 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மற்றும் 8 பேர் காயமடைந்தனர்.

Saddened by loss of lives due to a road accident in Sawjian, Poonch. Condolences to bereaved families. May the injured recover soon. Rs. 5 lakh would be given to the next of kin of deceased. Directed Police and Civil authorities to provide best possible treatment to the injured.