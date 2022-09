சுவையற்ற உணவுகளை மன்மோகன்சிங் பரிமாறவில்லை: ப.சிதம்பரம்

1991 ஆம் ஆண்டில் அப்போதைய காங்கிரஸ் அரசு மேற்கொண்ட பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் "அரைவேக்காடானவை" என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில், நல்லவேலை அதிகமாக வேகவைத்த, சுவையற்ற உணவுகளை மன்மோகன்சிங் பரிமாறவில்லை என்று முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் பதிலளித்துள்ளார்.

கடந்த இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசுகையில், 1991 ஆம் ஆண்டில் அப்போதைய காங்கிரஸ் அரசு மேற்கொண்ட பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் "அரைவேக்காடானவை" என்று கூறியதாக கூறப்படுகிறது.

The FM is reported to have said that the 1991 reforms were "half-baked"



Thank God, Dr Manmohan Singh did not serve over-cooked and unpalatable food like Demonetisation, multiple-rates GST and savage taxes on petrol & diesel